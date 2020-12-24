Последнее обновление: 24.12.2020 21:45

В Беларуси с 1 января 2021 года дорожают услуги ЖКХ

В Беларуси с 1 января 2021 года на $4,2 подорожают тарифы на отдельные услуги жилищно-коммунального хозяйства, следует из указа №490 от 24 декабря 2020 года.

В эту группу включены услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

«В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5», - говорится в комментарии к указу.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование