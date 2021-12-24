Власти РБ грозят неплательщикам ЖКУ закрытием выезда за границу

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель допустил возможность запрета неплательщикам жилищно-коммунальных услуг выезда за границу.

«Сегодня по законодательству за неоплату жилищно-коммунальных услуг есть много мер ответственности, до закрытия права выезда за границу. Пожалуйста, отдаем в Госпогранкомитет данные – и человек просто не сможет выехать. Это предусмотрено законодательством», — сказал Хмель.

Угроза выглядит очень пикантно на фоне запрета на выезд из страны (за исключением Нацаэропорта).

Чиновник также сообщил, что население оплачивает 83% себестоимости коммунальных услуг.

«На сегодняшний день потребители жилищно-коммунальных услуг оплачивают все услуги практически по себестоимости, за исключением двух – отопление и подогрев воды. Здесь 20% оплачивает население, 80% оплачивает государство. Это самая дорогая услуга, безусловно, особенно в отопительный период», - сообщил министр.

По оценкам ведомства, расходы на оплату ЖКУ составляют около 4,5% среднего бюджета семьи.