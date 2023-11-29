Во втором чтении приняты поправки в Жилищный кодекс и законы о ЖКУ

Нижняя палата парламента приняла во втором чтении поправки в Жилищный кодекс, законы «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» и «Об изменении Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

Поправками предусматриваются следующие изменения:

▫️денежные средства от вносимой плательщиками платы на капитальный ремонт направляются на специальные счета, открытые местными исполнительными и распорядительными органами в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях для аккумулирования этих средств в целях последующего направления их на капитальный ремонт жилых домов;

▫️местный исполнительный и распорядительный орган наделяется правом назначить уполномоченное лицо на стадии строительства многоквартирного жилого дома (не позднее двух месяцев до запланированного дня ввода его в эксплуатацию), если не создана организация застройщиков;

▫️предлагается установить дополнительный механизм прекращения полномочий председателя правления организации собственников и трудовых отношений с ним при неоднократном (два и более раза в течение календарного года) неисполнении им обязательств либо неустранение выявленных нарушений в установленный срок — местные органы власти наделяются правом принятия решения об аннулировании свидетельства о прохождении профессиональной аттестации председателя правления организации собственников;

▫️исполкомы вправе отказать в согласовании кандидатуры на должность председателя правления организации собственников, если в течение последних трех лет в отношении кандидата было принято решение об аннулировании свидетельства о прохождении профессиональной аттестации;

▫️предусматривается возможность ликвидации организации собственников по решению местного исполнительного и распорядительного органа по месту ее нахождения в случае неизбрания председателя правления организации собственников и (или) неосуществления своей деятельности в течение трех месяцев подряд. В указанном случае новое товарищество собственников может быть создано по истечении трех лет;

▫️гражданин может занимать должность председателя правления в одной организации собственников (товариществе собственников или организации застройщиков);

▫️организации собственников должны быть созданы на базе одного многоквартирного жилого дома. Организации собственников, созданные ранее на базе нескольких многоквартирных жилых домов, не расположенных на соседних (смежных) земельных участках, в течение одного года должны быть реорганизованы или ликвидированы.