Последнее обновление: 18.10.2023 12:03

Конгрессмен-республиканец не смог стать спикером Палаты представителей США

Конгрессмен-республиканец Джим Джордан, выступающий против помощи США Украине, не смог набрать необходимое количество голосов для избрания на должность спикера Палаты представителей США.

Во время первого голосования Джордан не смог получить поддержку 217 конгрессменов: против кандидатуры его проголосовали 20 представителей Республиканской партии, сообщает Associated Press.

Консервативное крыло Республиканской партии пытается оказать активное давление, чтобы убедить тех, кто воздерживается, поддержать Джордана. Однако некоторые из его противников еще более решительно настроены не допустить Джордана к должности спикера, отмечает агентство.

Для того, чтобы стать спикером, Джордану необходимо склонить на свою сторону по меньшей мере 16 республиканцев. Сейчас республиканцы контролируют Палату с 221 конгрессменом против 212 демократов.

При этом все демократы, скорее всего, будут голосовать против Джордана и поддерживать своего кандидата Хакима Джеффриса.

Ожидается, что Палата представителей вернется ко второму туру голосования в среду.

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