Палата представителей США одобрила помощь Израилю отдельно от Украины

В четверг американская Палата представителей одобрила пакет военной помощи Израилю на сумму почти 14,5 миллиардов долларов, отдельно от помощи для Украины.

Законопроект превратил голосование, которое обычно было бы двухпартийным, на голосование, разделившее демократов и республиканцев. Байден заявил, что наложит вето на законопроект, который был одобрен 226-196 голосами, причем 12 демократов присоединились к большинству республиканцев во время голосования.

Спикер Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, заявил, что пакет предоставит Израилю помощь, необходимую для защиты, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и искоренения воинственной палестинской группировки, причем "все это будет сделано в то время, как мы также работаем над обеспечением ответственного расходования средств и сокращением размеров федерального правительства".

Демократы заявили, что такой подход лишь отсрочит оказание помощи Израилю. Лидер сенатского большинства Чак Шумер, республиканец от штата Нью-Йорк, предупредил, что "потрясающе несерьезный" законопроект не имеет никаких шансов в Сенате.

Первые существенные законодательные усилия в Конгрессе в поддержку Израиля в войне далеко не соответствуют запросу Байдена о выделении почти 106 миллиардов долларов, которые бы также поддержали Украину в ее борьбе с Россией, а также усилия США по противодействию Китаю и обеспечению безопасности на границе с Мексикой.

Это также первое большое испытание Джонсона на посту спикера Палаты представителей, поскольку республиканское большинство пытается вернуться к работе после месяца потрясений, прошедшего после отставки Кевина Маккарти, республиканца из Калифорнии, с должности спикера. Джонсон заявил, что будет рассматривать вопрос помощи Украине вместе с вопросами безопасности границ США, предпочитая отвечать на запросы Байдена отдельно, поскольку законодатели от Республиканской партии все чаще выступают против помощи Киеву.

В предупреждении Белого дома о наложении вето говорится, что подход Джонсона "не соответствует насущности момента" и создаст опасный прецедент, требуя выделения чрезвычайных средств за счет сокращений в других сферах.

Администрация Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.