Литва будет ремонтировать поврежденные на фронте в Украине танки Leopard

Вооруженные силы Литвы совместно с немецкой оборонной промышленностью будут ремонтировать поврежденные на поле боя в Украине танки Leopard.

Как сообщает пресс-служба ВС Литвы, выполнение таких реальных задач позволяет тренировать и поддерживать готовность личного состава ВС, а также обеспечивать проверку логистических связей и оказывать бесперебойную поддержку Украине.

Ранее Литва уже отремонтировала для Украины самоходные гаубицы PzH2000, а группа из 18 механиков ВСУ прошла обучение у литовских специалистов по ремонту гаубиц, которые из-за интенсивного использования теряют свои технические характеристики, а умение ремонтировать их в условиях боевых действий является крайне важным.