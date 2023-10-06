ЕС не будет финансировать транзит украинского зерна через Литву

Европейский Союз пока не планирует финансировать транзит украинского зерна через литовский порт Клайпеда, заявил в четверг еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргинюс Синкявичюс.

"Транспортировка через Литву пока затруднена, тем более, что в развитие порта Констанца и возможностей транспортировки зерна было инвестировано 150 млн евро, поскольку это очень специфический товар, который требует специальных вагонов и судов. В этом случае логистика в южном направлении уже гарантирована", – сказал Синкявичюс.

Генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас отметил, что порт может обрабатывать более 10 млн тонн зерна, но самой большой проблемой остается его транспортировка в Клайпеду.

Ранее сообщалось, что Литва согласовала коридор для транзита украинского зерна в балтийские порты.

Перед этим стало известно, что ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы будет перенесен в порт Клайпеды в Литве для всех аграрных грузов, следующих в этот порт.