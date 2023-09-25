Последнее обновление: 25.09.2023 15:50

Экспорт зерна из Украины в сентябре упал более чем в 2 раза

За период 1–24 сентября Украина экспортировала 1,57 млн тонн зерна, сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства страны. За соответствующий период прошлого года — когда уже была в полном разгаре война, но при этом действовала зерновая сделка — Украина экспортировала 3,21 млн т.

Источники агентства в отрасли связывают это с фактической блокадой украинских морских портов и с обстрелами портов на Дунае. За период с июля нынешнего года Украина экспортировала 6,2 млн тонн зерна, это ниже, чем было в соответствующий период прошлого года, но не настолько ниже — тогда было 7,5 млн.

В этом сезоне Украина уже поставила за рубеж почти 3 млн т пшеницы, 2,5 т кукурузы и 599 тыс. т ячменя.

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