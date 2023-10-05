Украина поставила на паузу жалобы против Польши, Венгрии и Словакии в ВТО

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина "поставила на паузу" свои жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирной торговой организации, пытаясь найти практическое компромиссное решение.

"Эта проблема будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования и тому подобное. Это будет очень активная работа. Поэтому, пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО на сегодня на паузе", – пояснил Тарас Качка в Брюсселе, сообщает Интерфакс.

"Мы не в споре – мы не оформляли рабочий орган для ведения спора, мы на стадии консультаций. Мы направили (в ВТО) это дело, и для консультаций есть 60 дней", – пояснил торгпред.

По его словам, Украина заинтересована найти конструктивное решение в рамках всего ЕС.

"Несмотря на то, что жалобы, которые мы направили, они против конкретных государств-членов, включая Польшу, это – системный вопрос наших отношений с ЕС. Наша цель – подчеркнуть, что ЕС и Украина имеют одинаковый подход к торговым соглашениям. Поэтому мы видим, как решить эту проблему в комплексе так, чтобы показать единство между нами и Польшей, между нами и ЕС, и между Польшей и ЕС", – отметил Тарас Качка.

Он назвал "большим общим достижением" то, что с непосредственно транзитом украинской продукции проблем с соседями нет.

"У нас остался единственный чувствительный пункт – это вопрос того, когда могут быть открыты рынки соседних стран для украинских товаров. Это – минимальная проблема, потому что мы туда не продаем много зерновой продукции. Но это вообще вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС", – добавил торгпред.

Говоря о ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов, поскольку системных препятствий для решения проблемы нет.

"По состоянию на сейчас в адрес Польши нет запросов на лицензии на экспорт от украинских компаний – что является дополнительным показателем, что нет массивного давления экспорта на внутренний рынок Польши. Мы используем это время, чтобы показать, что в реальности четкий интерес украинских экспортеров – просто экспортировать в те государства-члены ЕС, где запрос на украинские товары действительно высокий", – сказал он.