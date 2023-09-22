В черноморские порты Украины по временному коридору направляются три судна

К портам Украины на Черном море временным коридором направляются еще три судна для загрузки экспортной продукции, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

"Три новых грузовых судна направляются в порты Черноморск и Южный для загрузки экспортной продукции. Балкеры Azara, Ying Hao 01, Eneida используют временный коридор, установленный ВМС Украины, чтобы экспортировать 127 тысяч тонн агропродукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию", - написал Кубраков в Twitter.

Одновременно, грузовое судно Aroyat покинуло украинский черноморский порт Черноморск после загрузки зерна.

"Судно Aroyat (флаг Палау) вышло из порта Черноморск после погрузки 17,6 тыс. украинской пшеницы для Египта. Это второй балкер, зашедший в порт Черноморск по временному коридору для гражданского судоходства. Первым был Resilient Africa с 3 тыс. тонн пшеницы для Азии", - также сообщил Кубраков.

Он добавил, что экипаж Aroyat – граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.