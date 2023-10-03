Лукашенко: Железная дорога стала «узкоколейкой» для белорусского экспорта

Железная дорога неожиданно стала самым узким местом в вопросе поставок белорусского экспорта через морские порты.

«Несмотря на всякие международные вызовы, мы работаем на международных рынках. Достаточно уверенно работаем. Но, естественно, расслабляться нельзя. Слишком много препон, барьеров, которые нам приходится преодолевать. И самое узкое наше место, особенно при работе через порты, это железная дорога», - заявил сегодня Лукашенко.

Тему совещания Лукашенко обозначил как продажу отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках, а также связанные с этим проблемы, платежи, бюджет.

"В узком смысле посмотрим это на примере, во-первых, продаж калийных удобрений, и сопутствующие вопросы, логистика, порты, о чем мы не единожды говорили. И во-вторых - нефтепродукты. То же самое: логистика, поставки, платежи", - продолжил Лукашенко.

Он также потребовал доложить о том, как решается вопрос с портовыми мощностями в Приморске и Мурманске.

"Необходимо окончательно определиться, что нужно - строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий, и немедленно начинать работу. Насколько я знаю, где-то под Ленинградом мы и строим, и модернизируем. Под Мурманском пока телепаемся", - заключил Лукашенко.