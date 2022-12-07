Последнее обновление: 07.12.2022 17:23

Минэкономики РБ утверждает о компенсации более 80% потерь экспорта в недружественных странах

Минэкономики Беларуси утверждает, что властям удалось компенсировать более 80% экспортных поставок, потерянных из-за санкций на рынках «недружественных» стран и в Украине, за счет переориентации и господдержки экспорта.

«Эффективные меры по переориентации и поддержке экспорта позволили получить за три квартала рекордное сальдо внешней торговли – 4 млрд. долл. США, нарастить экспорт инвестиционных и потребительских товаров, компенсировать более чем на 80 процентов потери экспорта на рынках недружественных стран и Украины», - заявил сегодня первый замминистра экономики Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он также сказал, что «вопреки воздействию ряда неблагоприятных факторов, удается поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность», а количество убыточных организаций и уровень долговой нагрузки находятся на минимальных значениях за последние 7 лет.

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