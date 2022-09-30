Последнее обновление: 30.09.2022 17:29

Беларусь и Россия подписали соглашение о транзите белорусских грузов через РФ

Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ.

"Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру", - говорится в сообщении Минтранса РФ.

«…подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области развития перевозок грузов, в том числе минеральных удобрений… позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки», - отмечается в сообщении.

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