Беларусь и Россия подписали соглашение о транзите белорусских грузов через РФ

Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ.

"Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру", - говорится в сообщении Минтранса РФ.

«…подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области развития перевозок грузов, в том числе минеральных удобрений… позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки», - отмечается в сообщении.