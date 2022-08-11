Головченко: До конца года Беларусь получит свои портовые мощности в РФ

Премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что страна до конца года обзаведется собственными портовыми мощностями на северо-западе России.

"Мы понимаем, что большие объемы надо переваливать. Это касается всех видов грузов: и минеральные удобрения, и лесные грузы, накатные грузы, контейнерные перевозки. Поэтому … были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время. Это северо-западный регион Российской Федерации", - заявил Головченко (цитата БелТА).

Он отказался назвать российский порт, в котором будет реализован проект и в какую сумму он обойдется стране.

"Давайте мы закроем сделку и после этого уже раскроем все карты, где будет эта точка. Но проект заработает уже в самое ближайшее время. До конца этого года точно", - заверил премьер.

Головченко косвенно подтвердил, что из-за санкций произошло существенное снижение физических объемов традиционного белорусского экспорта. ПО его словам, в настоящее время Беларусь пытается осуществлять экспортную перевалку своих грузов через 9 портов РФ.

"Если в прошлом году мы через порты России везли ноль целых и какую-то десятую наших объемов, то уже сейчас по итогам шести месяцев мы дополнительно дали в российские порты порядка двух миллионов тонн различных грузов. Это хорошая прибавка и для российских грузоотправителей. Поэтому движемся дальше в этом направлении", - сказал Головченко.

К примеру, в досанкционное время Беларусь ежегодно экспортировала 11-12 млн. тонн калийных удобрений в физическом весе.