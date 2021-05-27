Последнее обновление: 27.05.2021 15:17

Лукашенко и Шейман пересчитали деньги в кубышке

Лукашенко вызвал к себе с докладом Управляющего делами президента Виктора Шеймана, чтобы справиться, остались еще деньги в кубышке и можно ли более тщательно поскрести по сусекам.

Глава государства Александр Лукашенко 27 мая принял с докладом.

По словам Шеймана, так пишет пресс-служба президента, организации и предприятия Управления делами по итогам первого квартала сработали хорошо: в плюс вышли сельское хозяйство, промышленность, строительная отрасль, лесопереработка.

Шейман также похвалился тем, что санаторий "Юность" вышел на показатели доковидного периода, «в в целом санатории системы Управления делами показывают неплохие результаты».

Но как раз таки санаторий «Юность» и прочие островки «совкового туризма» меньше всего Лукашенко. Шейман ему был нужен по другому вопросу. В условиях возможно грядущих масштабных санкций со стороны Запада и, maybe, США, Шейман вновь становится главным кузнецом экспортного доллара.

«На встрече также обсуждалось сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки. С учетом складывающейся обстановки и усиления давления на Беларусь поставлена задача активного выхода на новые направления работы в африканском, латиноамериканском и азиатском регионах», - подчеркивается в сообщении.

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