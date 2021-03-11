Беларусь в январе 21 года увеличила экспорт товаров на 19,4%

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе 2021 года составил $5.68884 млрд. и увеличился на 11,0% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт товаров и услуг составил $3.0571 млрд. и вырос на 13.5%, импорт - $2.63174 млрд. при росте на 8.2%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 1 месяц 2021 года складывается положительным и составляет $425.4 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $261.8 млн.

Объем внешней торговли товарами в январе 2021 года составил $4.6342 млрд. и увеличился на 15.1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт товаров составил $2.3672 млрд. и вырос на 19.4%, импорт - $2.267 млрд. при росте на 10.9%.

Сальдо внешней торговли товарами за 1 месяц 2021 года складывается положительным и составляет $100.2 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $61.2 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси в январе 2021 года составил $1.05464 млрд. и снизился на 4.1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт услуг составил $0.6899 млрд. и снизился на 3.04%, импорт - $0.36474 млрд. при снижении на 6.12%.

Сальдо внешней торговли услугами за 1 месяц 2021 года складывается положительным и составляет $325.2 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $323.0 млн.