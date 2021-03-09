Последнее обновление: 09.03.2021 15:14

Подконтрольный Шейману экспорт в 2020 году достиг $200 млн.

Экспорт товаров и услуг предприятиями управления делами президента РБ в 2020 году составил почти $197 млн.

Такие данные сегодня озвучил глава УДП РБ Виктор Шейман на докладе у пенсионера. Весь оборот внешней торговли УДП он оценил в $240,8 млн.

Шейман доложил, что выручка предприятий УДП от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила в 2020 году выросла на 50,4% и составила 2,7 млрд. рублей. Объемы валовой продукции в сельхозсекторе выросли на 15,6% к 2019 году, в промпроизводстве – на 4,6%.

«Традиционно во время встречи с Управляющим делами обсуждалось и сотрудничество со странами африканского континента», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

По итогам доклада, Лукашенко пустил УДП в сферу деревообработки…

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