Лукашенко признал сокращение физических объемов экспорта в 2022 году

Лукашенко сегодня на совещании в Минске заявил о «преодолении негативных тенденций» в экспортных поставках благодаря росту цен, но одновременно признал сокращение физических объемов экспорта.

"Нам в прошлом году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы, как принято говорить, и поштучно увеличивали экспорт. Поштучно - это значит, что тракторов, автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году», - констатировал Лукашенко.

«Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более-менее положительные результаты по экспорту. Но то, что мы поштучно и по тоннам не вышли на предполагаемый уровень, - свидетельство того, что успокаиваться нельзя. Нам надо думать, как наращивать экспорт. Экспорт - это валюта, без которой страна и экономика жить не могут, тем более что Беларусь имеет экспортно-ориентированную экономику. Половину того, что производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить", - добавил он.

В этой связи Лукашенко потребовал быстрее строить белорусские порты в России.

«Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты… О чем мы, в общем-то, давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях», утверждает он.

"У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него, он знает это досконально, и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить. Поэтому, я так образно часто говорю, пока будем строить - мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары", - потребовал Лукашенко.