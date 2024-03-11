Беларусь нарастила поставки яиц в РФ в 2,7 раза

Беларусь сначала 2024 года до 11 марта экспортировала в Россию 148 млн яиц, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (53,5 млн штук), сообщает Россельхознадзор.

Продолжают поставки Азербайджан и Турция. Так, на минувшей неделе - с 4 по 10 марта - через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступило 3,9 млн яиц из Азербайджана. Всего эта страна ввезла в РФ 20,1 млн яиц. Азербайджан начала поставки в декабре 2023 года.

Турция с начала текущего года ввезла 12,3 млн яиц, передает Интерфакс.

Россия на фоне резкого роста цен на яйца в конце 2023 года обнулила пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 года. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

По данным Росстата, в 2023 году яйца в стране подорожали в 1,6 раза, в том числе в декабре - на 18,2%. В результате принятых мер в январе цены снизились на 1,8%. В феврале снижение продолжилось.