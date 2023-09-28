В Украине запустили еще 5 газовых скважин

Укргаздобыча запустила еще 5 скважин с дополнительной добычей 500 тыс. куб. м газа в сутки, сообщает УНН со ссылкой на Нафтогаз.

“4 из 5 скважин пробурены на „старых“ месторождениях возрастом 45-55 лет. Еще одна — полностью новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце”, — говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности генерального директора АО “Укргаздобыча” Олег Толмачев отметил, что для наращивания добычи используют современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличивают инвестиции в исследования и освоение новых участков.

“Благодаря таким подходам на одном из «старых» месторождений за последние два года удалось увеличить суточную добычу газа на 35%. На другом — почти на 50%. Остальные месторождения, которые благодаря использованию современных технологий получили новую жизнь, демонстрируют стабилизацию показателей и возможность потенциального прироста добычи”, — отмечается в сообщении.