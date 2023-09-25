Лукашенко хочет попасть на саммит "Один пояс - один путь" в Пекине

Режим Лукашенко надеется поучаствовать в саммите "Один пояс - один путь", который пройдет в октябре в Пекине.

"Мы реализуем достаточно большое количество совместных проектов с КНР. Наши отношения носят характер всепогодного стратегического партнерства и сотрудничества. Конечно, мы планируем принять участие в саммите "Один пояс - один путь", - заявил в воскресенье глава МИД РБ Сергей Алейник.

Он утверждает, что Беларусь стала первой страной в Восточной Европе, которая не только присоединилась к инициативе "Один пояс - один путь", но и приступила к ее практической реализации. Алейник также заявил, что власти РБ поддерживают китайскую Инициативу глобального развития.