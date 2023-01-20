Лукашенко пригласил товарища Си посетить Беларусь

Лукашенко по случаю китайского Нового года пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Беларусь.

"Приглашаю ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где вас знают и ценят как настоящего друга и где вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - говорится в поздравлении Лукашенко.

«Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. В индустриальном парке "Великий камень" динамично продвигается проект в области традиционной китайской медицины. Продолжает работу совместное предприятие по сборке легковых автомобилей "Белджи", - сказано в поздравлении.

"Заверяю в готовности вместе с вами и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка", - добавил Лукашенко в своем поздравлении.