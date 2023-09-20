Последнее обновление: 20.09.2023 18:00

Индия отказалась от поставок российских алмазов

Индия заявила про затоваривание ее рынка алмазами и попросила российскую алмазодобывающую компанию АЛРОСА временно прекратить поставки алмазного сырья. Об этом говорится на сайте индийского регулятора - Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC)

"Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что глава регулятора Випул Шах выразил обеспокоенность индийской алмазной отрасли, упомянув снижение спроса, влияние на рынок выращенных в лабораториях алмазов, а также проблемы с профильными запасами и производством, экономический спад в США и Китае и геополитическую нестабильность.



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