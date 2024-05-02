Мировой спрос на пассажирские авиаперевозки в марте вырос на 13,8%

Мировой спрос на пассажирские авиаперевозки в марте увеличился на 13,8% в годовом выражении, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

IATA измеряет спрос по выполненному пассажирообороту (RPK, мера измерения фактически использованной пассажирской провозной емкости, обозначает перемещение 1 пассажира на расстояние в 1 км), сообщает РБК.

Предельный пассажирооборот (ASK, мера измерения пассажирской провозной емкости, которой располагает авиакомпания, обозначает перемещение 1 пассажирского кресла на расстояние в 1 км) повысился в позапрошлом месяце на 12,3%.

Коэффициент загрузки вырос на 1 процентный пункт (п.п.), до 82%. На международных рейсах RPK поднялся на 18,9%, APK - на 18,8%, загрузка - на 0,1 п.п., до 81,6%. На внутренних рейсах показатели выросли соответственно на 6,6%, 3,4% и 2,5 п.п. (до 82,6%).

"Спрос на перелеты высокий, - отмечает генеральный директор IATA Уилли Уолш. - И есть все признаки того, что он останется таким и в начале летнего сезона путешествий в северном полушарии".