IATA ожидает возвращения мировой авиаотрасли к прибыльности в 2023 году

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает, что мировая авиационная отрасль вернется к прибыльности в 2023 году.

По прогнозу IATA, в 2023 году авиакомпании получат чистую прибыль в размере $4,7 млрд при выручке в $779 млрд (рентабельность по чистой прибыли - 0,6%). Это будет первая прибыль с 2019 года, когда показатель был на уровне $26,4 млрд (рентабельность по чистой прибыли - 3,1%).

Пассажиропоток в 2023 году впервые с доковидного 2019 года может превысить отметку в 4 млрд человек: как ожидается, полетят 4,2 млрд путешественников, передает Интерфакс.

По итогам 2022 года общий чистый убыток отрасли спрогнозирован на уровне $6,9 млрд (против июньского прогноза в $9,7 млрд) при выручке в $727 млрд. В 2021 году убыток был зафиксирован на отметке $42 млрд, в ковидном 2020 - $137,7 млрд.

Единственный регион, который вернется к прибыльности уже в 2022 году, - Северная Америка, считают в IATA. В 2023 году к ней присоединятся Европа и Ближний Восток, в то время как Латинская Америка, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион останутся в минусе.

IATA объединяет 300 авиакомпаний, которые выполняют более 80% всех общемировых воздушных перевозок.