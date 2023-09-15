Беларусь запретила инвесторам из недружественных стран выводить прибыль и дивиденды

Белорусские власти ввели ограничения на вывод инвесторами из недружественных стран прибыли и дивидендов, следует из указа Лукашенко №285 от 13 сентября 2023 года, которым утверждено положение о специальных банковских счетах для иностранных собственников.

"Настоящим положением определяется порядок функционирования текущих (расчетных) банковских счетов со специальным режимом функционирования, открываемых в случае применения Республикой Беларусь специальной ограничительной меры в виде установления ограничений на совершение финансовых операций по получению иностранными участниками, собственниками имущества прибыли и (или) дивидендов", - говорится в положении.

Спецсчета открываются юрлицами РБ (за исключением банков) «для исполнения обязательств по выплате распределенной (начисленной) прибыли и (или) дивидендов иностранным участникам, собственникам имущества, а также иностранными участниками, собственниками имущества для получения денежных средств со специальных счетов».

«Специальные счета открываются в белорусских рублях в любом банке Республики Беларусь независимо от наличия в банках решений (постановлений) о приостановлении операций по счетам резидентов (юрлиц с участием иностранным собственников из недружественных стран – ред.)», - сказано в постановлении. При этом «резидент вправе открыть только один специальный счет».

Денежные средства, зачисленные на спецсчета иностранных участников, собственников имущества, могут использоваться на финансирование реализации инвестиционных проектов на территории РБ, погашение задолженности по кредитам, предоставленным Банком развития или иными банками по решению Лукашенко; на приобретение государственных ценных бумаг РБ; размещение в безотзывные банковские вклады (депозиты) на срок не менее одного года в банке, а также иные цели по согласованию с Совмином.