Европейский суд отказал Каричам и «Дана Астра» в отмене санкций

Европейский суд не стал снимать санкции с белорусской строительной компании «Дана Астра», которую контролируют сербские бизнесмены братья Каричи.

Застройщик пытался доказать, что не поддерживает связи с белорусскими властями, но его иск был отклонен, говорится в решении суда, сообщают белорусские медиа.

«Дана Астра» — подразделение белорусской компании Dana Holdings, основными владельцами которой считается семья сербских бизнесменов Каричей. В Минске компания среди прочего занимается строительством крупного жилого комплекса «Минск Мир».

После событий 2020 года Dana Holdings и его «дочки» попали под европейские, а затем американские санкции, которые предусматривают заморозку счетов, запрет на сотрудничество с компанией и предоставление ей кредитов.

В обосновании при введении санкций ЕС утверждалось, что владельцы холдинга поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко (в частности, его невестка Лилия Лукашенко занимает в компании высокий пост) и таким образом извлекают выгоду из сотрудничества с белорусским режимом.

Однако компания посчитала, что попала в санкционный список необоснованно, и подала иск в Европейский суд с требованием отменить решение.

Так, представители застройщика пытались доказать, что не имеют отношения к белорусским властям. Они заявили, что их «экономический успех не связан с этим режимом, а является результатом своевременных вложений капитала в быстрорастущий рынок недвижимости Беларуси в результате инновационной и прибыльной бизнес-модели, основанной на рыночной экономике».

Однако Европейский суд отклонил эти доводы. «Учитывая деловую среду и экономическую реальность в Беларуси, операции такого масштаба, как те, что проводил заявитель, <…> невозможны без одобрения режима Лукашенко», — говорится в решении суда.

Таким образом, санкции против «Дана Астра» остаются в силе, застройщик также обязан оплатить судебные расходы, понесенные Советом ЕС в ходе процесса.