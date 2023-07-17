БелАЗ с 2025 года намерен выпускать самосваловs только на российских двигателях

ОАО "БелАЗ" рассчитывает в 2025 году заменить все иностранные двигатели на самых распространенных видах карьерной техники на российские.

"Это небыстрый процесс… мы получили опытные образцы, они проходят сейчас эксплуатационные испытания. По каким-то продуктам уже есть одобрение по серийному производству… По сути, когда эти работы будут завершены, мы полностью закроем потребность в дизельных двигателях по самым массовым продуктам. Вполне реально выйти на полное импортозамещение в этой части в 2025 году, если не возникнет никаких трудностей", - заявил технический директор "БелАЗ" Сергей Лесин, которого цитирует Интерфакс.