Последнее обновление: 07.09.2023 15:47

British American Tobacco продает свой бизнес в Беларуси и России местному «консорциуму»

Табачный концерн British American Tobacco (BAT) продает свой бизнес в Беларуси и России консорциуму под управлением менеджмента «БАТ Россия».

«Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды, который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться ITMS Group», — говорится в сообщении концерна.

«В рамках соглашения их условия найма останутся сопоставимыми с существующими условиями BAT в течение как минимум двух лет после завершения переустройства», — утверждает концерн.

После завершения сделки BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках.

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