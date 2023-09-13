Последнее обновление: 13.09.2023 12:48

Венгрия сделала шаг для замены российского ядерного топлива на французское

Категории: Венгрия АЭС

Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош и президент и генеральный директор французской компании Framatome Бернар Фонтана подписали Меморандум о взаимопонимании по углублению сотрудничества в сфере ядерной энергетики.

Как говорится в сообщении ведомства, опыт Framatome может быть использован для продления срока эксплуатации существующих энергоблоков или для внедрения технологий следующего поколения в Венгрии.

Предполагается, что новое соглашение дополнит сотрудничество совместной работой над долгосрочной эксплуатацией и поставкой топлива для атомных электростанций.

"Всемирно известные возможности Framatome могут быть полезными для Министерства энергетики в тщательном изучении применения и преимуществ технологии малых модульных реакторов", – заявил Лантош.

По мнению венгерского депутата Европарламента Явора Бенедека, достигнутое соглашение с Framatome является признанием провала проекта "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш", которое осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о большом плане развития страны, который состоит из 15 пунктов.

По информации участников встречи, один из шагов, которые необходимы для достижения этого плана, предусматривает энергетическую самодостаточность страны, что включает в себя поставки французского топлива на АЭС "Пакш" вместо российского.

Перед этим сообщалось, что Венгрия ожидает, что российский "Росатом" построит два новых реактора на атомной электростанции "Пакш" до 2030-2031 года.

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