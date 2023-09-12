Международное энергетическое агентство объявило о начале конца эры ископаемого топлива

Международное энергетическое агентство (IEA) считает, что мир находится в начале конца эры ископаемого топлива.

Спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, после чего пойдет на убыль, заявил в колонке в Financial Times глава IEA Фатих Бироль.

"Мы являемся свидетелями начала конца эры ископаемого топлива, и мы должны подготовиться к следующей эре. Это свидетельствует о том, что климатическая политика работает", – пишет Бироль.

Еще в прошлом году IEA прогнозировало, что мировой спрос на ископаемое топливо может достичь пика примерно в 2030 году, но за последние 12 месяцев развертывания технологий возобновляемых источников энергии, в частности в Китае, только ускорилось, что позволило организации пересмотреть свои прогнозы.

"В последние десять лет на Китай приходилась примерно треть роста мирового спроса на природный газ и две трети роста спроса на нефть. Солнечная, ветровая и ядерная энергия поглотит потенциальный рост угля в Китае", – пояснил Бироль.

Он добавил, что нефтяные и газовые компании, которые не согласны с прогнозами IEA, могут манипулировать общественным мнением или просто неправильно оценивать рынок.

"Новые крупномасштабные проекты использования ископаемого топлива несут не только значительные климатические риски, но и значительные финансовые риски", – предупредил Бироль.