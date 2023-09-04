В июле объем выпуска облигаций в Китае составил 5,74 трлн юаней

В июле общий объем выпуска облигаций в КНР составил 5,74 трлн юаней ($799,5 млрд), сообщил Народный банк Китая (НБК).

В том числе были эмитированы госбумаги на 931,88 млрд юаней, бонды местных правительств - на 619,14 млрд юаней.

Объем размещения корпоративных облигаций равнялся 1,14 трлн юаней, финансовых - 835,27 млрд юаней, приводит данные НБК агентство "Синьхуа".

Выпуск ценных бумаг, обеспеченных кредитными активами, составил 22,27 млрд юаней, межбанковских депозитных сертификатов - 2,16 трлн юаней.

На конец июля объем облигаций, находящихся в обращении, увеличился до 151,5 трлн юаней.

В июне в КНР были размещены облигации на сумму 6,34 трлн юаней, в обращении находились бумаги на 150,3 трлн юаней.