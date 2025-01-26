Правительство Китая увеличивает индексные инвестиции в попытке оживить рынок акций

Китай объявил о новых мерах по содействию развитию индексных инвестиционных продуктов, что является последним шагом для поддержки больного рынка акций в условиях турбулентной внешней экономической среды. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство стремится достичь значительного увеличения масштаба и доли индексных инвестиций на рынке капитала посредством усилий в течение определенного периода времени. Об этом говорится в заявлении Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая, опубликованном сегодня на сайте.

Регулятор поставил целью усилить функцию распределения активов индексных фондов и обеспечить более удобные каналы для выхода на рынок среднесрочных и долгосрочных фондов.

CSRC также будет пытаться привлечь иностранные фонды к инвестированию в рынок деноминированных в юанях А-акций через биржевые фонды и активно содействовать развитию биржевых фондов акций и облигаций. Надзорный орган фондового рынка также пообещал снизить расходы индексных фондов и освободить их от платы за маркет-мейкерство.

В последние месяцы китайские акции находятся под давлением на фоне опасений относительно затянувшегося экономического спада и угрозы повышения тарифов со стороны президента США Дональда Трампа. Трейдеры все больше разочаровываются в попытках Пекина стимулировать экономику и ставят под сомнение эффективность введенных до сих пор мер.