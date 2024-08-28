В Китае запустят новый фондовой индекс

23 сентября в Китае официально запустят фондовой индекс CSI A500 для лучшего отслеживания показателей рынка акций категории А. об этом сообщили во вторник в компании China Securities Index Co., Ltd.

Новый индекс, вычисляемый на основе 500 ценных бумаг с большой рыночной стоимостью и хорошей ликвидностью, предназначен для отражения общих показателей акций компаний, зарегистрированных на бирже и наиболее полно представляющих различные отрасли промышленности страны, говорится в заявлении компании.

Благодаря выборочной совокупности, включающей большее количество ведущих компаний в развивающихся отраслях, таких как информационные технологии и биомедицина, индекс, как ожидается, поможет направить средства на культивирование производительных сил нового качества, пишет Синьхуа.

Запуск нового индекса также отразит структурные изменения на рынке капитала Китая, покажет промышленную трансформацию и модернизацию с макроэкономической точки зрения и предоставит инвесторам более диверсифицированные возможности для отслеживания показателей рынка акций категории А, говорится в заявлении.