Последнее обновление: 24.08.2023 14:07

Россия хочет обменяться с Западом замороженными активами

Россия предлагает странам Запада обменять активы своих компаний, которые сейчас заблокированы в РФ, на российские активы, замороженные странами-партнерами Украины после начала войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Центробанк РФ, министра финансов РФ Антона Силуанова и собственные источники в правительствах стран Запада.

Москва планирует предоставить заинтересованным западным инвесторам возможность выкупить активы российских компаний, которые были обездвижены в Европе, за счет собственных средств, хранящихся на счетах в России, и которые не могут быть потрачены за пределами страны.

В России считают, что сделка потенциально может разблокировать 100 млрд рублей ($1 млрд), которые преимущественно принадлежат розничным инвесторам, из общей суммы в 1,5 трлн рублей замороженных российских активов на западе.

Предложение Москвы компенсирует розничным инвесторам их инвестиции в западные ценные бумаги, которые были заморожены под действием западных санкций и застряли в расчетных центрах, таких как бельгийский Euroclear, а также позволит некоторым западным компаниям вернуть застрявшие средства из России, сообщило касающееся вопроса лицо.

Россия еще не обнародовала детали предложенного обмена, которые будут изложены в указе Путина.

Западные чиновники в разговоре с FT отметили, что им ничего не известно об этом предложении, и что никаких переговоров о возможном обмене активами не ведется. Но любая потенциальная сделка будет осложнена юридическими и регуляторными трудностями для западных инвесторов при распоряжении своими активами в России, отмечают собеседники агентства.

Четыре топ-чиновника в ЕС отметили, что переговоры между ЕС и Россией о возможном обмене финансовыми активами не ведутся. Один из них добавил, что они не видят детальные переговоры о таком соглашении реальной в ближайшем будущем.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование