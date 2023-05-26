ISW назвал саммит ЕАЭС совещанием по вопросам обхода санкций

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке, помимо традиционного обзора хода военных действий, прошелся по прошедшему накануне саммиту ЕАЭС.

"Кремль, похоже, пытается уговорить государства ЕАЭС и другие постсоветские страны помочь в организации схем обхода Кремлем санкций с помощью Китая, Ирана и других, поспособствовав логистике этих схем", - пишет ISW.

Эксперты института в этой связи отмечают, что призыв Путина к странам ЕАЭС создавать технологические союзы с третьими странами направлен, возможно, на обеспечение России высокотехнологичными компонентами для оружия.

В свою очередь, призыв увеличить число совместных предприятий, выпускающих продукцию под маркой "сделано в ЕАЭС", ставит целью замаскировать подсанкционную российскую продукцию.