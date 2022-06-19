FATF ограничила полномочия России в организации

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) лишила Россию руководящих и консультативных функций из-за военного вторжения в Украину, говорится в заявлении организации, принятом по итогам пленарного заседания.

«FATF приняла решение резко ограничить роль и влияние Российской Федерации в FATF. В частности, Российская Федерация больше не может исполнять какие-либо функции, связанные с лидерством или консультациями, а также участвовать в установлении стандартов, проведении экспертной оценки (peer review), принятии решений в области управления и членства», — говорится в сообщении.

Также Россия теперь не сможет предоставлять экспертов для участия в процессе рецензирования, когда работу одного эксперта оценивают равные ему по компетенциям коллеги (peer review process). Здесь может идти речь о взаимной оценке членами группы национальных систем по борьбе с отмыванием денег.

FATF будет следить за ситуацией и на каждом пленарном заседании решать, есть ли основания для изменения или снятия ограничений, передает РБК.

Свой шаг группа объяснила тем, что военная агрессия России в Украине «противоречит основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы». Там также сочли, что Россия «грубо нарушила» обязательства в области международного сотрудничества и взаимного уважения, на которых основаны стандарты организации.

FATF была создана в июле 1989 года в Париже по инициативе глав стран, входящих в G7. Организация занимается противодействием отмыванию денег, борьбой с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Страны группы проводят взаимные оценки национальных систем по борьбе с этими явлениями.