Последнее обновление: 22.03.2022 14:27

Единственный танковый завод России остановился из-за нехватки деталей

Единственный в России производитель танков “Уралвагонзавод” приостановил работу предприятий из-за нехватки деталей иностранного производства.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН. Также в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства перестал работать и Челябинский тракторный завод, занимавшийся ремонтом танков и другой бронетехники.

“По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий “Уралвагонзавод” и Челябинского тракторного завода”, - говорится в сообщении Генштаба.

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