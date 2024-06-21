Новые санкции закроют порты Европы для "теневого флота" РФ

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот приветствовала одобрение странами-членами Евросоюза 14-го пакета санкций против России. Об этом она написала в X (Twitter).

По ее словам, этот пакет содержит несколько важных мер, за которые решительно выступали Нидерланды, в частности твердое противодействие российскому "теневому флоту" танкеров и введение санкций против него.

"Благодаря этому пакету санкций "теневой флот" может быть лишен доступа к европейским портам и услугам", – отметила Брейнс Слот.

Она подчеркнула, что странам-членам Евросоюза крайне важно продолжать работать над новыми санкциями ЕС.

"Это значительно замедлит военную машину Путина", – резюмировала глава МИД Нидерландов.

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России после более месяца дискуссий ранее в четверг.