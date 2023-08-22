Полугодовая выручка Geely выросла на 26%

По итогам 1-го полугодия выручка одного из крупнейших китайских автопроизводителей - Geely Automobile Holdings Ltd - выросла в годовом выражении на 26% и составила 73,18 млрд юаней ($10,1 млрд) против 58,18 млрд юаней годом ранее благодаря значительному росту продаж электромобилей.

Как отмечается в сообщении автопроизводителя, существенная положительная динамика выручки обусловлена главным образом возросшими продажами электромобилей - в годовом выражении этот показатель поднялся на 44%, при этом доля данного типа машин среди всех реализованных производителем авто увеличилась до 23%.

Чистая прибыль Geely с января по июнь выросла незначительно, на 1% до 1,57 млрд юаней с 1,55 млрд юаней на фоне снижения валовой рентабельности до 14% с 14,6% за тот же период минувшего года.

Рост рентабельности, в свою очередь, сдерживали такие факторы, как усиление конкуренции на рынке и расходы, связанные с развитием компанией сегмента электромобилей, отмечается в публикации.

Совокупный объем продаж составил 694,045 тыс. единиц, что на 13% больше, чем в 1-м полугодии 2022 года. При этом аналогичный показатель в среднем по Китаю за тот же период увеличился на 8,8%.

Несмотря на некоторую неопределенность в отношении спроса на автомобильном рынке и макроэкономической ситуации в целом, компания сохранила годовой прогноз по числу проданных автомобилей на уровне 1,65 млн штук.