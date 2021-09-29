Китайский автопроизводитель Geely запустит производство премиум-смартфонов

Китайский автопроизводитель Geely Holding создал компанию для производства премиум-смартфонов. Об этом сообщает CNBC.

Штаб-квартира компании будет расположена в Ухане и сосредоточится на "интеграции глобальных технологий и ресурсов для разработки премиальных смарт-устройств, включая смартфоны, для глобальных потребителей".

Отмечается, что основатель Geely Holding Эрик Ли создал новую компанию Hubei Xingji Shidai Technology, которая подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с зоной экономического и технологического развития в Ухане.

Выход Geely на рынок смартфонов подчеркивает ее стремление осваивать новые сферы. На агрессивном рынке смартфонов Geely придется бороться за покупателей с Apple, Samsung и Xiaomi в категории смартфонов премиум-класса.

При этом компания не раскрыла подробностей о бренде, под которым будет производить смартфоны, и о сроках выпуска, но отметила, что смартфоны дополняют ее автомобильный бизнес.