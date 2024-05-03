Последнее обновление: 03.05.2024 11:50

Лукашенко одобрил проект соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС

Лукашенко указом №186 от 2 мая одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон).

На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочен Государственный таможенный комитет.

Соглашение направлено на упрощение и оптимизацию процедуры перевозки за счет минимизации действий контролирующих служб и сокращения накладных расходов бизнеса посредством применения единой транзитной декларации, использования единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

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