Лукашенко одобрил проект соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС

Лукашенко указом №186 от 2 мая одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон).

На проведение переговоров по проекту соглашения уполномочен Государственный таможенный комитет.

Соглашение направлено на упрощение и оптимизацию процедуры перевозки за счет минимизации действий контролирующих служб и сокращения накладных расходов бизнеса посредством применения единой транзитной декларации, использования единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.