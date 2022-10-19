Последнее обновление: 19.10.2022 18:15

Беларусь неожиданно присоединилась к Конвенции о временном ввозе

Белорусские власти неожиданно присоединились к ряду приложений Конвенции о временном ввозе, принятой 26 июня 1990 года, следует из указа №373 от 20 октября 2022 года.

«Присоединение к приложениям конвенции позволит упростить процедуры временного ввоза отдельных категорий товаров (личных вещей путешественников, грузов в спортивных целях, оборудования для рекламы в области туризма, животных), сократить время совершения таможенных операций и расходы, связанные с уплатой таможенных платежей», - говорится в официальном комментарии к указу.

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