Последнее обновление: 18.08.2023 13:45

Число резидентов «Великого камня» в 2023 году выросло на 17 компаний

В первом полугодии 2023 года в Индустриальном парке «Великий камень» были зарегистрированы 17 новых резидентов из стран ЕАЭС, Китая и Индии с заявленным объемом инвестиций более $37 млн.

«Новые инвестпроекты реализуются в логистике, электронной коммерции, медицине, биотехнологиях, приборостроении и НИОКР. Общее количество резидентов парка достигло 113 предприятий с проектами на общую сумму порядка $1,35 млрд.», - говорится в сообщении Минэкономики РБ.

Утверждается, что средняя зарплата работников предприятий парка в 1,7 раза превысила среднереспубликанский показатель, составив более 3 тыс. рублей.

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