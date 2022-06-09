Последнее обновление: 09.06.2022 14:51

Власти Беларуси разрешили продлевать сроки реализации инвестпроектов

Оперативно-ситуационный штаб при Совмине РБ рекомендовал облисполкомам и Мингорисполкому по заявлениям инвесторов принимать решения о продлении сроков и условий реализации инвестиционных проектов до трех лет.

Одновременно рекомендовано принимать решения об изменении целевого назначения земельных участков и функционального состава объектов при реализации инвестпроектов.

«Данное решение позволит разрешить проблемы, связанные с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, предоставит субъектам хозяйствования больше свободы в маневрировании ресурсами, а также возможность изменения как сроков реализации, так и назначения инвестпроектов», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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