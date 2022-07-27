Премьер Беларуси заявил об острой потребности в азиатских инвесторах

Заявивший о росте, попреки санкциям, прямых иностранных инвестиций премьер Беларуси Роман Головченко признал острую нужду экономики страны в азиатских инвесторах

«Несмотря на рост прямых иностранных инвестиций в Беларусь, мы остро заинтересованы в приходе на наш рынок азиатских производителей. Сейчас, в условиях сворачивания западными компаниями производств в России развернется настоящая борьба за инвестиции азиатские. Их привлечение также является весьма востребованным направлением работы руководителей загранучреждений в соответствующих странах», - сказал Головченко на заседании Совмина.

Головченко сообщил, что в I квартале прямые иностранные инвестиции выросли на 18%, а на чистой основе - на 45%.