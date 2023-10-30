Власти Беларуси предоставят инвесторам защиту от изменения налогового законодательства

Белорусские власти намерены до конца года принять поправки в инвестиционное законодательство, предусматривающие в том числе защиту инвесторов от неблагоприятного изменения налогового законодательства и освобождение от налога на прибыль в течение 5 лет.

«Мы продолжаем работать над улучшением инвестиционной среды Беларуси. В этом году планируем принять Закон «Об инвестициях». Назову пять ключевых новаций документа:

(1) «стабоговорка» на пять лет – то есть гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства;

(2) освобождение от налога на прибыль на срок до пяти лет;

(3) компенсация затрат на создание внешней инфраструктуры по определенным объектам;

(4)государственная закупка произведенной инвестором новой для страны и усовершенствованной продукции;

(5) механизм бюджетных трансфертов, размер которых будет варьировать от 10 до 35 процентов от капитальных затрат в зависимости от уровня развития и специализации региона», -заявил министр экономики Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, подготовлен проект указа, предусматривающий формирование «пула технологического оборудования, которое при ввозе в нашу страну будет освобождено от НДС». Червяков также назвал проекты, которые необходимо реализовать в Беларуси.

«Стратегические проекты – это проекты, которые могут изменить структуру экономики, отрасли, региона, и стать локомотивом для других видов деятельности. И они должны реализовываться там, где у нас есть сырье, компетенции и потенциал», - заявил чиновник.

«Первое. Развитие деревообработки. Строительство нового целлюлозного комбината и производство не только бумаги, упаковки, но и новых видов продукции: нитей, вискозы.

Второе направление. Переработка базальтов и производство из них композитных материалов для машиностроения, автомобилестроения и так далее.

Третье. В сфере энергетики. Это строительство второй атомной станции. Плюс переход на водород как источник топлива, производство которого очень энергозатратно. А также строительство энергоемких производств.

Четвертое. Биотехнологии. Проект БНБК должен разворачиваться. Производство аминокислот и других продуктов биосинтеза для целей пищевой, кормовой и фармпромышленности.

Пятое. Развитие фарминдустрии. Переработка сырья растительного и животного происхождения для производства лекарственных препаратов.

Шестое. Автомобилестроение с глубокой локализацией комплектующих на территории республики. Это ключевые направления, реализация которых в перспективе изменит структуру экономики», – перечислил Червяков.