В Беларуси в июле выросли ставки по новым депозитам

В июле 2023 г. ставки на депозитном рынке Беларуси как бля юридических, так и физических лиц показали небольшой рост, следует из отчета Нацбанка РБ.

Средняя процентная ставка по новым срочным депозитам банков, предоставленным юридическим лицам в белорусских рублях, в июле 2023 г. составила 2,17 процента годовых, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,12 процентных пункта.

В частности, по новым отзывным депозитам ставка составила 1,7 процента (не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем), по новым безотзывным – 3,72 процента годовых (не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем).

Средняя процентная ставка по новым депозитам в белорусских рублях для физических лиц в июле 2023 года выросла с 8,34 до 8,53 процента годовых.

В частности, по новым отзывным депозитам ставка составила 7,53 процента годовых (увеличилась на 0,59% по сравнению с предыдущим месяцем), по новым безотзывным – 8,63 процента годовых (увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем).