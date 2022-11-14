В октябре возобновился отток срочных валютных вкладов населения из банков Беларуси

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за январь-октябрь 2022 года сократились на $0,4833 млрд. или 4,39% и на 1 ноября составили $10,5252 млрд.

В октябре валютные депозиты сократились на $29,2 млн. или 0,28% после увеличения в сентябре на $342,8 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $554,2 млн. или 10,68%. Валютные депозиты населения на 1 ноября 2022 года составили $4,6335 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $5,1876 млрд. В октябре физлица сократили депозиты в банках на сумму $28,9 млн. или 0,62%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $335,6 млн. или 8,97% и на 1 ноября 2022 года составили $3,6907 млрд. В октябре срочные валютные депозиты населения сократились на $72,2 млн. или 1,96%.

Переводные депозиты физлиц с начала года снизились на $198,6 млн. или 16,25%. На 1 ноября 2022 года этот показатель составил $1023,8 млн. В октябре переводные депозиты выросли на $43,3 млн. или 4,41%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года снизились на $366,6 млн. или 11,48% и на 1 ноября 2022 года составили $2,8283 млрд. В октябре срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $6,8 млн. или 0,24%.