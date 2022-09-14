Население Беларуси в августе перестало выводить валюту из банков

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за январь-август 2022 года сократились на $0,79 млрд. или 7,23% и на 1 сентября составили $10,2116 млрд.

В августе валютные депозиты выросли на $67,4 млн. или 0,66% после сокращения в июле на $274,3 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $564 млн. или 10,87%. Валютные депозиты населения на 1 сентября 2022 года составили $4,6236 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $5,1876 млрд. В августе физлица увеличили депозиты в банках на сумму $32,1 млн. или 0,69%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $283,6 млн. или 7,15% и на 1 сентября 2022 года составили $3,6817 млрд. В августе срочные валютные депозиты населения сократились на $1,6 млн. или 0,04%.

Переводные депозиты физлиц с начала года снизились на $280,4 млн. или 22,94%. На 1 сентября 2022 года этот показатель составил $942,0 млн. В августе переводные депозиты выросли на $59,4 млн. или 6,97%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года снизились на $373,2 млн. или 11,68% и на 1 сентября 2022 года составили $2,8218 млрд. В августе срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $230,7 млн. или 7,49%.